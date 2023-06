In Piemonte nel 2022 il mutuatario tipo ha 40,4 anni

In Piemonte, nel settore dei mutui ipotecari, vengono finanziati principalmente cittadini italiani, anche se stanno aumentato le percentuali degli stranieri. Questo dato, riferito al 2022, da un report di Kìron Partner in cui vengono presi in esame diversi parametri, dall'area di provenienza all'età anagrafica, di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento attraverso le agenzie di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, Kìron ed Epicas. L'81% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, mentre quasi il 12,8% è rappresentato da cittadini europei e 6,2% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall'Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani. L'età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Piemonte nel 2022 è 40,4 anni. Dall'analisi della professione del mutuatario emerge che l'85,5% del campione sono dipendenti a tempo indeterminato e pensionati, a fronte del 9,6% di chi ha un contratto di lavoro flessibile, liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d'azienda, e del 3,2% di lavoratori a tempo determinato.