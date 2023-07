Meloniani no vax

Dicono che… finché si è limitato a fare l’assessore a Vercelli certe tavanate restavano nei limiti della cinta daziaria, o al massimo entro i confini del Piemonte. Ma ora che è stato eletto deputato Emanuele Pozzolo rischia davvero di mettere in imbarazzo il suo partito, Fratelli d’Italia, che pur tra mille difficoltà sta tentando di trasformarsi in forza di governo e mal sopporta certe uscite. L’ultima riguarda la demenziale richiesta avanzata dal consigliere grillino di Vercelli Michelangelo Catricalà, secondo il quale bisognerebbe istituire un ambulatorio per i presunti danneggiati dal vaccino. Ma quella che all’inizio sembrava una boutade estemporanea ha subito trovato il pieno sostegno di Pozzolo oltreché degli altri consiglieri meloniani di Vercelli. Chissà quale sarà la posizione del sindaco Andrea Corsaro, presidente di Anci Piemonte, che è persona seria ma allo stesso tempo sa di dover scendere a compromessi con i partiti della sua coalizione. Anche quando sostengono l’insostenibile.