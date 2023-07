Medici Torino, no a stop registrazione figli omogenitoriali

"Preoccupazione" per la sospensione e il rifiuto delle registrazioni anagrafiche dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali viene espressa dall'Ordine dei medici di Torino in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla premier, Giorgia Meloni, e al ministro Matteo Piantedosi. "Il nostro appello - è il testo - vuole innanzitutto sollevare l'attenzione sulla necessità di tutelare i bambini coinvolti, che per nessuna ragione devono diventare vittime sacrificali né di presunte manchevolezze delle istituzioni né di logiche politiche distanti dalla loro realtà". "Come rappresentante della comunità medica torinese - prosegue la lettera - questo Ordine ritiene che occorra difendere in modo prioritario la salute e il benessere psicofisico di questi bambini, che invece il mancato riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali mette a rischio, esponendoli al pericolo di discriminazione". L'Ordine condivide il documento con cui l'Associazione culturale pediatri chiede l'attuazione di scelte normative che possano portare al riconoscimento della doppia genitorialità omosessuale. La lettera è firmata dal presidente, Guido Giustetto.