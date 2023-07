Città Europea Vino, il riconoscimento a 20 Comuni Piemonte

La Rete Europea delle Città del Vino insignirà 20 Comuni piemontesi del riconoscimento di Città Europea del Vino 2024, che premia le aziende vitivinicole e i loro vini, ma anche i territori dove le aziende operano. L'appuntamento è il 4 luglio a Bruxelles per le città di Acqui Terme, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Brusnengo, Casale Monferrato, Fara Novarese, Gattinara, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Mezzomerico, Ovada, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vigliano Biellese e Villa del Bosco. Insieme nella primavera del 2022 hanno avviato un percorso comune per giungere al riconoscimento di territorio europeo del vino. "Il riconoscimento ottenuto dalle Città del Vino - commenta l'europarlamentare piemontese Alessandro Panza - porrà questi territori al centro di numerose iniziative di respiro nazionale ed europeo nel corso di tutto il 2024. Molte avranno interesse anche politico, oltre che culturale ed economico, per l'intera Unione Europea, in quanto saranno affrontati alcuni dei temi più stringenti riguardanti il vino. Mi sono reso disponibile per ospitare questo premio a Bruxelles: trovo estremamente significativa l'idea di legare il riconoscimento tra le città e il vino, a sottolineare il legame forte esistente tra la viticoltura e il territorio". In occasione della premiazione saranno presenti a Bruxelles anche tre assessori regionali piemontesi: Vittoria Poggio (Turismo), Marco Protopapa (Agricoltura), e Matteo Marnati (Ambiente).