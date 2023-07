Croci in vetta, protesta contro il Cai arriva nel Torinese

E' arrivata sul monte Musiné, alle porte di TORINO, la protesta contro "la falsa notizia - come ha chiarito il Cai nei giorni scorsi - che il Club Alpino Italiano si sarebbe pronunciato a favore della soppressione delle croci di vetta". Alcuni militanti de 'La Barriera' si sono recati oggi nei pressi della croce issata sulla cima del Musinè e hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Le Croci non si toccano'. Hanno inoltre affisso alcuni manifesti dello stesso tenore sulle bacheche presenti lungo i sentieri. "È inaccettabile - affermano gli autori del gesto - che persone che ricoprono ruoli importanti in un ente come il Cai, che dovrebbe agire per tutelare la bellezza delle montagne italiane, pretendano in nome di un multiculturalismo che vuole cancellare la nostra cultura e la nostra identità, che si blocchi l'installazione di nuove croci, e magari che si proceda anche alla rimozione di quelle esistenti". "Le croci di vetta - rimarcano - sono una tradizione delle nostre montagne e rappresentano la nostra civiltà, la nostra storia, e l'identità nostra, delle nostre terre e dei nostri padri. Sono un simbolo che va difeso da queste folli proposte figlie della follia multiculturalista".