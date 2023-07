Radicali, arresto Bertolini può svelare trame russe Italia

"L'arresto del mercenario italiano Alessandro Bertolini, che ha combattuto dal 2016 nel Donbass ucraino con i secessionisti filorussi, è importante perché può permettere agli inquirenti italiani di fare luce sulle modalità con cui il regime di Putin ha pagato per anni gli stipendi ai mercenari e sui meccanismi di reclutamento dei mercenari italiani". Lo affermano Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Giulio Manfredi, segretario, presidente e membro di giunta dei Radicali Italiani. Il riferimento è all'arresto due giorni fa a Malpensa del foreign fighter ventinovenne di Rovereto, indagato dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, latitante da anni insieme ad altri italiani filo-russi impegnati a combattere in Donbass. "Speriamo - aggiungono i tre esponenti Radicali - che il cerchio si chiuda anche sul capofila dei mercenari Andrea Palmeri, già condannato a Lucca per lesioni gravi e condannato a Genova per l'attività di reclutamento di mercenari italiani per il Donbass. "Ricordiamo - dicono ancora - che Bertolini e Palmeri compaiono in un servizio tv dell'8 giugno 2017 sull'Ucraina (Nemo di Rai2) in cui appare anche l'attuale assessore regionale Fdi Maurizio Marrone, immortalato mentre a Lugansk, nel Donbass ucraino occupato dai secessionisti filorussi, riceve da esponenti europei di destra una targa per il suo impegno a favore dei secessionisti".