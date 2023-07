Blitz antagonisti a Torino, striscione su Palazzo Madama

Uno striscione contro i Cpr è stato appeso oggi a Torino in Piazza Castello lin verticale lungo la facciata di Palazzo Madama. L'iniziativa è stata presa in concomitanza con un raduno di anarchici e di antagonisti, è la stessa piazza, contro le politiche in materia di immigrazione. La storica facciata è interessata da lavori di restauro e consolidamento strutturale. In cima all'impalcatura è stata notata una figura incappucciata e completamente vestita di nero. La manifestazione di oggi in Piazza Castello è stata lanciata dal centro sociale Gabrio.