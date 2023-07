Al via "Benedicta Festival", tra arte e memoria partigiana

Filo conduttore di "Benedicta Festival 2023" è Partigiani Sempre, spettacolo teatrale e disco-libro (testo di Massimo Carlotto, parole e musiche di Maurizio Camardi e Yo Yo Mundi), prodotto dall'associazione Memoria della Benedicta (Alessandria) in collaborazione con Anpi Cesenatico e Fondazione Longo. Si parte oggi a Castellazzo Bormida con la serata Gang, storico gruppo rock-folk italiano, con voce leader Marino Severini, autore di 'Quel giorno Dio era malato', scritto con Alberto Sebastiani. Dal primo agosto al via il ciclo di conferenze "Su e giù per l'aride montagne" sulla storia della Benedicta: il 7 aprile 1944, a Bosio, sull'Appennino al confine tra Piemonte e Liguria 147 partigiani furono fucilati, altri deportati. Primo appuntamento con Vittorio Tigrino (Università del Piemonte orientale) a Rossiglione (Genova). Il 29 luglio torna la musica a Bosio; il 26 a Campo Ligure (Genova), invece, omaggio alla tomba di Don Gallo. Per settembre altri eventi in via di definizione. "L'arte diventa uno strumento necessario alla rielaborazione - sottolinea Daniele Borioli, presidente dell'associazione Memoria della Benedicta - affinché l'evento storico si trasformi in sentimento e immaginario collettivo".