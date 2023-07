Regionali: Merlo, civismo è credibile se autonomo dai partiti

"Il civismo è importante e di qualità, anche in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi, purchè non si tratti di una furbizia politica. Ovvero, di un civismo gestito da politici professionisti e da politici in carriera da svariati lustri". Lo afferma Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato (Torino) e consigliere nazionale Anci. "Perchè _ spiega - un conto è la cosiddetta 'lista del Presidente' che raccoglie mondi vitali e personalità che si riconoscono in un determinato progetto politico ed amministrativo incarnato, appunto, dalla candidatura alla Presidenza della Regione. Altra cosa, come ovvio, sono le liste civiche quando sono decise e pianificate dai partiti. Ecco perché quando si parla di civismo, - conclude Merlo - si deve intendere quelle forze e quei movimenti che sono realmente espressione della società civile nelle sue multiformi espressioni. E non solo come semplice e banale strategia politica ed elettorale di singoli partiti".