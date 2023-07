Alpinisti bloccati nella nebbia soccorsi in cima al Monviso

Due escursionisti francesi rimasti bloccati nella nebbia sulla vetta del Monviso sono stati soccorsi e riportati a valle da un elicottero dei Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono scattate nel pomeriggio, poco dopo le 17, ma tutti i tentativi del velivolo di 'bucare' la nebbia sono risultati infruttuosi e si è deciso allora di trasportare le squadre di soccorso per farle pernottare al rifugio del Pian del Re dove era previsto l'incontro o con le squadre del Soccorso Alpino in attesa di riprendere le operazioni alle 5 della mattina. Ma nell'ultimo viaggio dell'elicottero, alle 21,30, la nebbia si è diradata e il Drago VF51 è riuscito in pochi minuti a raggiungere i due francesi in difficoltà e a trasportarli a Sanfront, dove sonno stati affidati ai Vigili dl gioco di Cuneo.