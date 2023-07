Piantedosi, Virano punto di riferimento per le istituzioni

"Mario Virano, architetto poliedrico e da sempre ideatore e sostenitore appassionato di grandi progetti di sviluppo urbanistico e mobilità, ha rappresentato un punto di riferimento per tutte le istituzioni e le forze di polizia nella gestione della fase più difficile del progetto Tav Torino/Lione, caratterizzata da gravissime contestazioni. Prima da presidente dell'Osservatorio sulla Torino Lione e poi in qualità di Commissario di governo per la Tav, al suo ventennale impegno straordinario dobbiamo gran parte del merito se questa infrastruttura strategica di assoluta rilevanza per il nostro Paese possa giungere a compimento. Alla sua famiglia e ai suoi cari, la mia vicinanza in questo momento di grande dolore". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi nel giorno dei funerali di Mario Virano a Torino.