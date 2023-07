Band inneggia alle Br, la Cassazione dice no a misure cautelari

Niente misure cautelari per i componenti della P38 band, il gruppo musicale finito sotto inchiesta a Torino per i testi che si richiamano alle Brigate Rosse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai pubblici ministeri subalpini contro il "no" opposto dal tribunale del riesame. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Francesco Romeo, Leonardo Pompili, Eugenio Losco, Mauro Straini, Niccolò Vecchioni.