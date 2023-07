Arpa Piemonte, nominati direttori tecnico e amministrativo

Il direttore generale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), Secondo Barbero, ha nominato, con appositi decreti, Giovanni d'Amore direttore tecnico e Roberto Giovanetti direttore amministrativo. Giovanni d'Amore, laureato in fisica, lavora in Arpa Piemonte fin dalla sua costituzione ricoprendo incarichi di responsabile di Struttura complessa fin dal 1999. Ha conseguito la qualifica di Esperto di Radioprotezione nel 1989 e, nel corso della sua attività lavorativa, si è occupato dei temi del controllo e monitoraggio delle radiazioni. Roberto Giovanetti, 61 anni, laureato in Giurisprudenza ed avvocato, da quattro anni è direttore amministrativo di Arpa Piemonte. Dipendente della Provincia di Genova con vari incarichi, dal 2011 al 2015 ha svolto le funzioni di direttore generale di Arpa Liguria, per poi ricoprire, fino all'agosto del 2018, l'incarico di direttore dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia.