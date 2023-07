Il consumo culturale in Piemonte cresce, ma lentamente

Il consumo culturale in Piemonte sta risalendo la china dopo lo shock pandemico e vanno bene soprattutto i musei, con un +115% rispetto al 2021, ma ancora un -9% sul 2019, meno i cinema, comunque in ripresa grazie anche a progetti e finanziamenti nazionali e regionali ad hoc, ma ancora con un segno -40% rispetto al 2019, ancora male per le biblioteche (nel 2021 -47% di prestiti rospetto al 2019), in ripresa, ma lentamente, lo spettacolo dal vivo che ancora registra un -42% di spettacoli e -75%, bene i festival, e molto bene i servizi culturali digitali. E' in estrema sintesi il contenuto della relazione annuale 2022-23 sul comparto culturale piemontese promosso dall'Osservatorio Culturale del Piemonte. A presentarlo oggi a Torino, in presenza di assessori, rappresentanti delle fondazioni bancarie e operatori del settori, c'era il direttore dell'Osservatorio Luca Dal Pozzolo. "Non c'è più spazio per i nostalgici della cultura del 2019 e comunque dell'era pre-covid, la fruizione culturale del futuro sarà ibrida, tra presenza e offerta digitale, in molti casi ancora oggi preferita - ha detto Dal Pozzolo - serve uno sforzo di intelligenza collettiva per cogliere il cambiamento in corso, fare i giusti investimenti e sapersi districare tra le esigenze di un turismo in crescita che chiede grandi eventi e la promozione di un'offerta culturale che contribuisca al benessere e alla crescita del paese". Nel complesso, le risorse economiche al settore sono in netta crescita, anche se lontane da quelle del 2008, soprattutto grazie ai fondi derivanti dal Pnrr che ha assegnato al Piemonte 151 milioni di euro (5% del totale nazionale di 4,3 miliardi), e ai 100 milioni di euro a Torino del Pnc-Piano nazionale complementare. "Gli investimenti in cultura sono una scelta politica e sociale", ha sottolineato l'assessora alla Cultura della Città di Torino, Rosanna Purchia.