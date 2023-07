Figli coppie gay: Chieri approva odg per norma che li riconosca

Il consiglio comunale di Chieri (Torino) ha approvato un ordine del giorno per chiedere al Parlamento italiano l'emanazione di una norma che consenta il riconoscimento anagrafico dei figli delle coppie omogenitoriali e una norma che consenta il matrimonio egualitario e l'accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali. Il documento, approvato con 13 voti favorevoli, è stato presentato dalle consigliere comunali Clara Bramardi (Sicchiero per Chieri Si), Manuela Olia (Partito democratico) e Mariella Tagliavia (Chieri Ecosolidale). Chiede di intervenire per modificare la normativa vigente consentendo il riconoscimento anagrafico "alla luce del preminente interesse del bambino e dando così seguito al monito espresso dalla Corte Costituzionale con le sentenze 32 e 33 del 2021". "È un fatto che una volta che questi bambini esistono, hanno diritto ad avere gli stessi diritti e le stesse protezioni di tutti gli altri. Bisogna legiferare in materia, per proteggere i bambini e senza discriminare le persone che vogliono mettere su famiglia, sposarsi e fare figli". "Riconoscere pari diritti a questi bambini non toglie nulla agli altri bambini o alle altre famiglie-aggiunge il Sindaco Alessandro Sicchiero - Si tratta di diritti che non hanno vincoli quantitativi, quindi perché non farlo?".