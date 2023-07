Nuovo ospedale Torino, a metà luglio bando di progettazione

Sarà pubblicato a metà luglio il bando di gara per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale Torino Nord ovest. L'ha definito il tavolo tecnico formato dai rappresentanti di Regione, Comune e Azienda sanitaria Città di Torino, con la collaborazione istituzionale del Politecnico di Torino, che seguirà tutto l'iter. "Grazie a un serio lavoro di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti procede a pieno ritmo l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Torino Nord ovest. La gara per la progettazione risponderà a tutti i criteri di alta qualità sanitaria, così come a quelli di carattere ambientale - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Prosegue intanto il lavoro del commissario straordinario Marco Corsini per il Parco della Salute con l'obiettivo di arrivare, entro novembre, a una soluzione che consenta di proseguire il percorso di realizzazione dell'opera di cui si confermano i tempi previsti dal cronoprogramma e le dimensioni di quello che è a pieno titolo uno dei più importanti progetti strategici per Torino e per il Piemonte intero". "Il piano di edilizia sanitaria - osserva l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - sta procedendo in tutta la Regione nel rispetto dei tempi e con metodo, attraverso il coinvolgimento del territorio per l'individuazione delle soluzioni migliori. Con Azienda Zero e la collaborazione del Politecnico, la Regione è al fianco delle aziende sanitarie a supporto delle loro necessità tecniche lungo l'iter di realizzazione dei nuovi ospedali". "La salute delle torinesi e dei torinesi - dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - è un bene prioritario e l'offerta di qualità del sistema pubblico di alta qualità è una condizione strategica per la nostra città, cui il nuovo ospedale darà un contributo fondamentale. Siamo soddisfatti del lavoro che, in un clima di collaborazione istituzionale, stiamo portando avanti con la Regione, nel pieno rispetto del protocollo d'intesa firmato con l'Asl che come noto prevede che la nuova struttura ad alta complessità medica non interessi l'utilizzo delle aree limitrofe del parco e si impegna a mantenere il bilancio positivo in termini di suolo consumato".