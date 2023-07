Giacometto fa 50

Danze e politica alla festa per il cinquantesimo compleanno di Carlo Giacometto, ex deputato di Forza Italia. Nella suggestiva cornice della fortezza di Verrua Savoia gli oltre 150 ospiti hanno brindato e ballato fino a notte fonda in un party stile “flower power”. Molti i vip, dalla compagna di banco ai tempi di Montecitorio Claudia Porchietto a Sergio Rolando, già assessore al Bilancio del Comune di Torino e direttore finanziario della Regione, al governatore Alberto Cirio, vero anfitrione della serata. Che Giacometto stia scaldando i motori in vista delle elezioni regionali?