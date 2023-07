Comunità energetiche, Consiglio rinvia ancora la discussione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha rinviato ancora una volta su richiesta del centrodestra la discussione di una proposta di legge al parlamento in materia di comunità energetiche presentata dal capogruppo del Pd, Raffaele Gallo. La richiesta è partita dal capogruppo leghista Alberto Preioni, che l'ha motivata dicendo che "il Consiglio regionale non deve dire al parlamento cosa fare, tanto più che è in arrivo un decreto del governo su questo tema". Gallo e le opposizioni, contrari al rinvio, hanno sottolineato che la proposta del Pd si differenzia rispetto ai decreti attuativi in via di emanazione perché "prevede che il vantaggio dell'autoproduzione di energia vada direttamente a chi la produce, cioè ai cittadini e alle imprese, anziché ai grandi player dell'energia". "E' evidente - ha affermato il capogruppo di Europa Verde, Giorgio Bertola - che il centrodestra non vuole discutere la questione". "Chiedere un rinvio - ha rimarcato il Dem Diego Sarno - è irresponsabile". La proposta di legge era stata licenziata dalla Commissione con voto positivo.