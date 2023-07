Pd-M5s, no costituzione in giudizio Regione contro governo

Il Pd Daniele Valle e il pentastellato Ivano Martinetti, entrambi esponenti dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris, oggi in Udp voteranno "no alla costituzione in giudizio della Regione Piemonte contro l'impugnativa del Governo" sul Bilancio regionale in materia di Sanità. "Il governo Meloni - spiegano i due esponenti delle minoranze - ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione, ritenendo che la normativa regionale in materia di pagamenti ai fornitori della sanità presenti un profilo di illegittimità in quanto viola i principi in tema di leale collaborazione tra Stato e Regione. Il Piemonte ha infatti modificato in modo unilaterale quanto concordato tra Regione e Stato negli anni in cui la nostra Regione era sottoposta a Piano di rientro". "In occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di oggi - sottolineano - voteremo contro la proposta di costituzione in giudizio della Regione e chiederemo che il testo venga discusso in Aula. Il ricorso alla Consulta evidenzia le contraddizioni esistenti all'interno della maggioranza di destra e nel rapporto tra il Governo Meloni e la Giunta Cirio, e di queste contraddizioni il presidente Alberto Cirio dovrà discutere in Consiglio regionale". "Ma a preoccuparci - rimarcano - non sono i maldipancia intestini alla destra, bensì il fatto che vengono messe a rischio le forniture della sanità e si vogliano togliere ulteriori risorse al settore".