La Regione investe 750mila euro sulla Cavallerizza a Torino

La Regione Piemonte investe 750mila euro per permettere all'Accademia Albertina e al Conservatorio di Torino di entrare nel Consorzio Polo delle Arti e della Musica alla Cavallerizza. Lo prevede un disegno di legge approvato oggi all'unanimità dal Consiglio regionale. L'investimento, una tantum e a fondo perduto, servirà per la ricollocazione delle due realtà nell'ambito del nuovo polo culturale che sorgerà alla Cavallerizza. "L'ambizione - ha spiegato la leghista Sara Zambaia, relatrice di maggioranza del provvedimento - è quella di creare un polo di formazione post universitario, valorizzando master e dottorati di ricerca e promuovendo la connessione con le professioni legate alle arti musicali, teatrali e cinematografiche di Torino". "Il disegno di legge - ha aggiunto il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, relatore di minoranza - mette al centro le grandi competenze dell'Accademia e del Conservatorio, promuove la cultura, la musica e l'ingegno umano. L'auspicio è che arrivino altre risorse anche dal Pnrr". "Si tratta - ha osservato il Pd Daniele Valle, secondo relatore di minoranza - di una bella opportunità per attivare investimenti significativi da parte del Ministero, un tassello nel più ampio progetto di riqualificazione della Cavallerizza reale, nuovo polo culturale del Piemonte".