Sì unanime Consiglio regionale a tavolo ciechi e ipovedenti

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi all'unanimità una mozione del presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco (Lega) che impegna la giunta di Alberto Cirio a istituire un Tavolo permanente con le associazioni dei ciechi e degli ipovedenti, le Asl e le direzioni degli assessorati alla Sanità e al Welfare. Il documento, sottoscritto anche dai gruppi Fdi, M5s, Moderati e Up, nasce dalla richiesta dei rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti auditi ieri in Commissione, che hanno sottolineato la necessità di affrontare molte criticità. Tra queste innanzitutto "una costante diminuzione delle risorse destinate al funzionamento dei cinque Centri presenti sul territorio regionale" e "la decisione di alcune Asl di internalizzare i servizi per ridurre i costi, senza però preparare adeguatamente il personale".