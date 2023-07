Torino si aggiudica bando Ue su uguaglianza di genere

La Città di Torino ha vinto, insieme ad altre 7 città europee, il bando del programma Urbact IV Action Planning Network con il progetto Femact-Cities che supporta le autorità locali a promuovere politiche sull'uguaglianza di genere. Dei 850mila euro del bando, oltre 78mila arriveranno al capoluogo piemontese per attività di approfondimento, scambio e formazione in due aree prioritarie, il disegno e monitoraggio del Gender Equality Plan e la formazione sul Bilancio di Genere. L'esito positivo della gara è stato acquisito oggi dalla Giunta che ha dunque avviato la fase preparatoria, che durerà fino a dicembre 2023, mentre la seconda, di scambio con le città della rete e implementazione delle misure, è prevista da gennaio 2024 e dicembre 2025. "Attraverso questo progetto - sottolinea l'assessore ai Diritti, Jacopo Rosatelli - potremo costruire sinergie con altre città che affrontano sfide simili a Torino e rafforzare la collaborazione con istituzioni e società civile che si impegnano per l'empowerment delle donne in tutti i settori della vita sociale, economica e culturale della nostra città. In particolare - precisa - sul tema della redazione e della valutazione di politiche e processi per l'uguaglianza di genere e sul bilancio di genere, cioè l'analisi della spesa su specifiche voci di bilancio, per mettere a fuoco le modalità con cui donne e uomini beneficiano delle diverse misure".