Di Giuli nuova direttrice del Campus di Torino

La professoressa Alberta Di Giuli, docente di Finanza e precedentemente capo del dipartimento di Finanza presso Escp Business School nel Campus di Parigi, è stata nominata nuova direttrice del Campus di Torino. Succede a Francesco Rattalino che, dopo dieci anni alla direzione del Campus di Torino, si sposta a Parigi come Executive Vice-President in charge of Academic Affairs and Student Experience di Escp Business School. "Sono onorata di ricevere questo incarico dal Board, che ringrazio per la fiducia - afferma Di Giuli -. Accolgo questa nuova sfida con entusiasmo. Il Campus di Torino sta attraversando una fase di grande crescita e di grandi cambiamenti ed è stimolante ricevere la carica di Dean in questo particolare momento. La continuità sarà fondamentale per lo sviluppo del Campus e del suo ruolo nel panorama nazionale, continuando a essere in grado di intercettare le sfide globali con un approccio multiculturale per formare i leader del futuro". "Sono orgoglioso dei risultati conseguiti come direttore del Campus di Torino. Oggi si apre un nuovo capitolo per Escp in Italia, sicuramente in continuità con l'eccellenza che ci ha sempre contraddistinto, ma con una leadership nuova che potrà aggiungere ancor più internazionalità ed innovazione alla nostra scuola. Lascio il campus e il nostro fantastico team nelle mani di un successore di eccezionale valore. Non avrei potuto desiderare un successore migliore di lei", dichiara Rattalino. Alberta Di Giuli è conosciuta per le sue competenze e per la qualità e l'impatto delle sue ricerche sulla governance e la sostenibilità. E' membro di ricerca di istituzioni come l'Ecgi (European Corporate Governance Institute) e l'Ilb (Institut Louis Bachelier). Fa inoltre parte del comitato consultivo dell'Icg (Institute for Corporate Governance), recentemente istituito presso la Business School. E' inoltre stata una delle prime studiose al mondo ad aver pubblicato articoli su riviste di alto livello di finanza che analizzano empiricamente l'effetto della governance sulle politiche sostenibili delle imprese e il conseguente impatto sui risultati finanziari.