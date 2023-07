Russi (M5s), Cirio e Lo Russo dimostrano loro inconsistenza

"Cirio e Lo Russo perdono la competizione sull'Authority Antiriciclaggio a favore di Roma, segnale tangibile del loro inconsistente peso politico nelle decisioni che assume il governo Meloni". A dirlo, dopo la scelta della capitale come candidata italiana per la sede dell'Authority, il capogruppo M5s al Comune di Torino, Andrea Russi. "Colgano ora l'occasione - sollecita il consigliere pentastellato - per mettere a terra il Centro per l'Intelligenza Artificiale per l'Automotive ottenuto dalla precedente amministrazione ma rimasto al palo nella completa indifferenza del sindaco in questi primi due anni di mandato".