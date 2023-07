Consorzio Alta Langa e Regio di Torino insieme

Il Consorzio Alta Langa sancisce una partnership con il Teatro Regio di Torino. Il consorzio infatti accompagnerà i brindisi alla prima di tutte le opere fino a giugno 2024: La Juive (21 settembre), La Bohème (21 ottobre), La rondine (17 novembre), Don Pasquale (25 gennaio 2024), Un ballo in maschera (21 febbraio 2024), La fanciulla del West (22 marzo 2024), Le Villi (19 aprile 2024), Der fliegende Holländer (L'Olandese volante 17 maggio 2024), Il trittico (21 giugno 2024). "In omaggio alla storica inaugurazione del 1973 abbiamo programmato I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, un concerto di gala con un cast stellare diretto da Riccardo Frizza - commenta Mathieu Jouvin, Sovrintendente del Teatro Regio - Sono particolarmente lieto di inaugurare così la partnership con il Consorzio Alta Langa nello spirito di condividere ancor di più la gioia della musica". Gli fa eco Mariacristina Castelletta, presidente di Consorzio Alta Langa "Ci piace pensare che un brindisi con l'Alta Langa Docg diventi parte del rituale del Teatro Regio, luogo simbolo di Torino e del Piemonte in cui l'arte, la cultura e l'emozione sono protagoniste assolute".