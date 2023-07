Migranti, Torino e Unhcr rinnovano la collaborazione

Torino e l'Unhcr confermano la volontà di proseguire la reciproca collaborazione nel rafforzare il sostegno all'integrazione dei rifugiati sul territorio cittadino. È quanto emersi dall'incontro di questa mattina fra il sindaco Stefano Lo Russo e Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino. Una collaborazione sviluppata negli ultimi mesi anche con la sperimentazione di uno Spazio Comune, un centro polifunzionale nel quale i rifugiati possono accedere a servizi e progetti per la loro integrazione. Durante l'incontro il sindaco è inoltre stato invitato alla City to City visit delle Città della Carta per l'Integrazione, che si svolgerà a Torino e Milano il 24-25 ottobre. "Torino non solo è una città accogliente per i nuovi arrivati, ma una città che nel lungo periodo sa sostenere i rifugiati nel diventare cittadini e cittadine attivi - ha detto Cardoletti -. Grazie al contributo di tutti, da molti anni ormai Torino rappresenta un modello e siamo felici come Unhcr di continuare a offrire il nostro supporto a questo importante lavoro". Per il sindaco l'incontro "è stato l'occasione per parlare di tutte le persone costrette ad abbandonare il Paese natale per cercare un futuro migliore e di fronte al loro dramma non possiamo rimanere indifferenti e ognuno deve fare la sua parte. A partire dalle istituzioni, con politiche di accoglienza e inclusione che possano dare speranza a chi viene da noi in cerca di futuro".