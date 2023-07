Amianto, incontro in Regione per recupero ex uffici Eternit

Il progetto di recupero della palazzina degli ex uffici Eternit è stato il tema di un incontro in Regione tra gli assessori all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, e di Casale Monferrato, Cecilia Strozzi. Questione principale del vertice è stata la bonifica dall'amianto: l'avanzamento delle bonifiche sul territorio casalese procede secondo le tempistiche previste e la pianificazione di ulteriori iniziative di bonifica ha aperto nuove prospettive, come appunto la ristrutturazione della palazzina. La Regione ha annunciato che in autunno convocherà nella sua sede torinese il Comitato Strategico Amianto. "L'incontro - commenta Strozzi - ha consolidato il rapporto con la Regione, che si conferma un valido supporto all'attività di bonifica a Casale Monferrato. Alle bonifiche, che procedono speditamente, si affiancano altri progetti di riqualificazione ambientale, oltre a momenti condivisi con i Comuni del territorio: entro la fine del mese organizzeremo a Palazzo San Giorgio una giornata di formazione per i sindaci e i tecnici delle amministrazioni del Sito di Interesse Nazionale".