Ambiente, in Piemonte migliora la portata dei fiumi

In Piemonte a giugno la situazione delle portate dei fiumi rispetto al mese scorso è migliorata praticamente ovunque, ad eccezione del bacino del Toce dove il deficit rimane stabile al -40% mentre sul bacino del Sesia si passa da un deficit del -46% ad un -15%. Nel settore meridionale, spiega Arpa, "si evidenzia ancora una situazione deficitaria sul bacino della Stura di Demonte ma con valori meno significativi, da -44% a -27%". Le aste principali del Tanaro e del Po rientrano nella norma con il 4% e l’1% nelle sezioni di chiusura rispettivamente di Montecastello e Isola S.Antonio. All’idrometro di Isola Sant’Antonio, che rappresenta la chiusura dell’intero bacino piemontese del Po, la portata media di giugno, pari a 565 mc/s, torna in media con i valori storici di riferimento (559 mc/s). Per quanto riguarda la risorsa idrica sotterranea, i valori di soggiacenza risultano ancora, per la maggior parte, superiori al 75° percentile della naturale oscillazione stagionale, tuttavia il livello della falda superficiale continua ad aumentare rispetto ai mesi precedenti quasi ovunque, in particolare nel cuneese e nel canavese.