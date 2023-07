BERLOSCONES

C'è stato Silvio non ci sarà Pier Silvio.

Un Berlusconi basta (e avanza)

Mentre si attende l'apertura del testamento (oggi pomeriggio) il secondogenito del Cav nega la possibilità di una sua discesa in politica. "Se c'è una cosa che ho imparato è che non dovevo essere come mio padre". Che è "insostituibile"

“Non ho intenzione di scendere in politica. Assolutamente no”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi risponde risoluto “per non essere frainteso” alle insistenti domande sulla possibilità di raccogliere l’eredità di papà Silvio, scomparso meno di un mese fa. “La politica è un mestiere serio, che non si impara dall’oggi al domani, oggi Mediaset sta attraversando un momento di crescita e devo rimanere a fare il mio mestiere… Mediaset è importante, non potrei andarmene all’improvviso... E poi non vedo emergenze nazionali, c’è un governo votato dagli elettori, Forza Italia deve e può garantire stabilità al governo. Detto ciò non ho intenzione di scendere in politica”. Il secondogenito del Cavaliere poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, “qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l’Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica…”, aggiunge con un sorriso. “Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai”. “Non mi piace la parola emulazione”, insiste. “E poi se c'è una cosa che ho imparato è che non dovevo essere come mio padre, soprattutto nel lavoro”.