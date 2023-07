Sappe, detenuto tenta di strangolare agente al Ferrante Aporti

Un detenuto del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino ha tentato di strangolare un agente della polizia penitenziaria. A denunciare il fatto, accaduto lunedì sera, è stato, in una nota, il segretario regionale per il Piemonte del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Vicente Santilli: "Un detenuto ha chiesto al poliziotto di poter andare alla socialità con un altro gruppo di ristretti, ossia i giovani adulti - racconta Santilli -. Il collega gli ha fatto presente che questo non era possibile perché vietato dal regolamento e, per tutta risposta, il detenuto, avvicinandosi al poliziotto, lo ha aggredito tentando anche, nella sua follia delinquenziale, di strangolarlo. Il tempestivo intervento di altri agenti ha impedito che si consumasse una tragedia". Santilli aggiunge che "la polizia penitenziaria, in Piemonte, continua a subire violenza quotidiana tra la totale indifferenza degli organi superiori e delle istituzioni". Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "il nostro primo pensiero va al poliziotto aggredito, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo sconcertati dall'assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti".