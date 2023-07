Piemonte, in commissione consiliare esodati del superbonus

"La rapidità delle soluzioni è la chiave per risolvere il problema": così il leghista Valter Marin, che ha presieduto l'audizione oggi a Palazzo Lascaris dei movimenti 'Basta crediti incagliati' e 'Esodati del superbonus', sui problemi causati dal blocco di 25mila cantieri partiti in Piemonte grazie ai bonus edilizi. All'incontro era presente anche l'assessore al Bilancio della giunta regionale, Andrea Tronzano. "Da parte della Regione Piemonte - ha sottolineato Marin - si può mettere in atto una moral suasion per aprire un tavolo con le banche, i certificatori e le grandi imprese piemontesi. Attraverso le tasse che vengono pagate potrebbe esserci un meccanismo di rilevamento del credito, come consentito dalla legge". I rappresentanti dei movimenti hanno evidenziato che "sono a rischio 25mila posti di lavoro diretti e 10mila indiretti, e migliaia di aziende potrebbero chiudere entro pochi mesi". Per disincagliare i crediti si prospetta la necessità di coinvolgere le partecipate, sensibilizzare le banche, coinvolgere le grandi aziende industriali del territorio, e i Comuni attraverso l'Anci. E stata anche sottolineata la necessità di mettere insieme i crediti fiscali dei singoli, affinché divengano appetibili per le banche. Marin ha infine proposto di ritornare sulla questione con una nuova seduta congiunta delle commissioni, insieme alla giunta regionale.