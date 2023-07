Detenuto brucia un materasso, tensione nel carcere di Torino

Tensioni la scorsa notte nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno, dove, intorno alle 2.20, un detenuto di origine nordafricana, ristretto al padiglione B, ha dato fuoco al materasso e si è barricato all'interno della propria cella. In questo modo ha ostruito l'ingresso agli agenti della polizia penitenziaria intervenuti per mettere in sicurezza tutti gli occupanti della sezione facendoli accedere al cortile passeggio. A denunciare l'accaduto è il sindacato Osapp. Quando il detenuto è stato soccorso ha opposto resistenza utilizzando una branda mentre gli agenti hanno spento le fiamme con un estintore. "Il carcere di Torino sta diventando un vero e proprio girone dantesco dell'inferno - scrive l'Osapp, in una nota-. Il personale di polizia penitenziaria è allo stremo delle forze a fronte degli eccessivi carichi di lavoro dovuti ad una gravissima carenza di personale. Siamo speranzosi che prima o poi qualcuno sia delle istituzioni che del Dap ci ascolterà".