SFREGIO

No Tav brindano alla morte di Virano

Sarà pure goliardica, l'iniziativa promossa dal "Nucleo pintoni attivi" al cancello del cantiere di San Didero, di certo è perlomeno di cattivo gusto. "Una presa di posizione contro la narrazione dei media che lo hanno descritto come uomo aperto alla discussione e al confronto"

Uno spuntino all’aperto davanti al cancello del cantiere di San Didero, in Valle di Susa, con tanto di brindisi festoso. Alcuni No Tav hanno voluto ricordare così, ieri sera, la figura di Mario Virano, il direttore generale di Telt, deceduto nei giorni scorsi a 79 anni al termine di una lunga malattia. Il registro ironico dell’iniziativa, organizzata dal “Nucleo Pintoni Attivi”, gruppo di attivisti non nuovo a trovate goliardiche, era evidente sia dai post sui social che dal tenore dei commenti: “I No Tav Npa, affranti per la dipartita del direttore generale, noto per la determinazione a promuovere il Tav e per favorire il dialogo e la concertazione, si stringono brindando a Telt”, si legge accanto alle fotografie che ritraggono i partecipanti.

Il movimento No Tav non ha mai risparmiato le critiche a Virano: “Ai tempi dell’Osservatorio sulla Torino-Lione – è stato spiegato – le amministrazioni locali contrarie al Tav non venivano nemmeno ascoltate. La nostra è una presa di posizione contro la narrazione dei media, che hanno descritto Virano come un uomo aperto alla discussione e al confronto. Con noi non lo è stato”.