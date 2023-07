Piano inserimento disabili al lavoro prorogato al 2025

Il Piemonte conferma l'attenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili prorogando fino al 31 dicembre del 2025 il Piano che ha questo scopo. Avviato nella primavera del 2021, il Piano è stato integrato dalla Regione con ulteriori 9,4 milioni di euro, raggiungendo così uno stanziamento complessivo di 60,6 milioni per i 4 anni di riferimento. "Aiutiamo - spiega l'assessora al Lavoro della giunta Cirio, Elena Chiorino - lavoratori disabili e imprese che assumono a trovare la massima soddisfazione da questo incontro: assumere un disabile non deve essere vissuto dai datori di lavoro come un obbligo che la norma impone, ma come un reale nuovo valore aggiunto per la loro impresa. Per sostenere questo importante cambio di passo culturale abbiamo creato percorsi mirati che offrano a tutti le migliori opportunità possibili, che consentano la giusta valorizzazione delle attitudini di ciascuno e la pari dignità lavorativa. Bisogna offrire anche alle persone considerate più fragili di avere il loro posto nel mondo, le proprie peculiarità valorizzate per potersi sentire realmente parte attiva della società. È un diritto imprescindibile che dobbiamo garantire a tutti". Le persone iscritte al collocamento mirato presso i Centri per l'impiego piemontesi sono oltre 46mila: in prevalenza uomini, italiani, con invalidità civile e titolo di studio medio basso, sebbene quest'ultimo dato sia in lieve miglioramento negli ultimi anni. Le aziende in obbligo di assumere persone con disabilità nel 2022 sono 10.440. Hanno a disposizione oltre all'assunzione, la possibilità di stipulare convenzioni, chiedere l'esonero parziale dall'obbligo, nonché riconoscimenti e sospensioni qualora se ne manifestino le fattispecie. Sul fronte delle assunzioni avvenute in ottemperanza agli obblighi, nel 2022 si rilevano circa 3mila avviamenti al lavoro, di cui il 60% a tempo determinato e il 33% a tempo indeterminato, in maggioranza nel settore dei servizi. Sono inoltre stati attivati quasi 1.000 tirocini.