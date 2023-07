Regione avvia corso di formazione per giovani agricoltori

E' partito in Piemonte un corso di formazione di 150 ore organizzato dalla Regione per i giovani agricoltori. L'iniziativa è in collaborazione con Inipa Nord-Ovest, Cia Consulenze Piemonte e Agripiemonteform. "Anche la formazione - sottolinea l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa - è un aspetto importante della vita di un agricoltore perché rende più preparati nel cogliere le novità in campo produttivo e ambientale e nell'adeguare la propria azienda agricola alle normative, così da poter partecipare all'assegnazione dei contributi europei tramite i bandi regionali". Il corso permette ai nuovi insediati in agricoltura di ottenere una qualifica professionale che, in mancanza di specifici titoli di studio agricoli, è diventata obbligatoria in seguito a un decreto del ministero. Nelle docenze sono coinvolti funzionari regionali, esperti, e docenti dell'Università di Torino. La formazione dura 3 mesi con lezioni sia in presenza sia a distanza, e prevede uscite didattiche per conoscere realtà produttive e aziende agricole modello. All'esame finale il candidato dovrà presentare il business plan della propria azienda, preparato con il supporto dei docenti del corso.