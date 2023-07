Estirpare la malapianta populista

Tra le poche certezze che ci saranno in vista delle prossime elezioni regionali – e forse anche provinciali – è che le forze centriste, moderate, riformiste e democratiche non si alleeranno con i partiti e i movimenti di matrice populista. E questo non per un pregiudizio ideologico o per una pregiudiziale dogmatica ma, al contrario, per una valutazione squisitamente politica e culturale.

Ora, è di tutta evidenza che la malapianta del populismo, purtroppo, continua a serpeggiare nel sottosuolo della politica italiana. Una deriva che ha distrutto gli elementi costitutivi della lunga stagione democratica del nostro paese. Non è difficile elencare i danni che la sub cultura populista ha arrecato al nostro sistema politico: dalla criminalizzazione dei partiti tradizionali all’azzeramento delle culture politiche; dalla devastazione delle classi dirigenti alla piena cittadinanza del qualunquismo, della demagogia e dell’antipolitica; dal trionfo della deriva trasformistica all’annullamento delle tradizionali categorie politiche e culturali. Insomma, la sub cultura populista ha contribuito in modo potente ad indebolire la qualità della nostra democrazia, la credibilità delle nostre istituzioni democratiche e la stessa efficacia dell’azione di governo. Una deriva che, purtroppo, continua a circolare nelle pieghe della politica contemporanea e che non è destinata ad essere archiviata così facilmente.

È per queste semplici ragioni che le forze e i movimenti politici che affondano le loro radici nella cultura costituzionale e profondamente democratica – penso, nello specifico, ai movimenti e ai partiti centristi, moderati, riformisti e di governo – non possono stringere accordi politici e siglare convergenze programmatiche con i partiti populisti che ispirano la loro azione all’antipolitica, alla demagogia e al qualunquismo. Perché il recupero di credibilità della politica, dei partiti e delle stesse culture politiche passa solo attraverso un altrettanto rigoroso recupero della serietà e della coerenza. Sempreché non vogliamo far prevalere il solo opportunismo o, peggio ancora, la prassi trasformistica. E questo a cominciare, appunto, dalle prossime elezioni regionali, provinciali e comunali. Perché, anche nel voto più squisitamente locale, la politica non può più essere sospesa o messa tra parentesi. Forse è giunto il momento per dire, con chiarezza e con coerenza, che la politica deve avere il sopravvento anche a livello locale per evitare che il tutto si riduca ad un fatto di puro tatticismo e posizionamento di potere. E quando a prevalere è la politica e non la sola arida tecnica amministrativa, è auspicabile che anche le alleanze e le coalizioni siano il frutto di una seria e coerente analisi politica e culturale.

Solo attraverso questo metodo sarà possibile battere la deriva e la sub cultura populista, qualunquista e demagogica e ridare, al contrario, fiato, voce, prestigio ed autorevolezza alla politica e ai suoi strumenti storici.