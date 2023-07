Pnrr: Lo Russo, Torino ha rispettato tutte le scadenze

"Torino ha ad oggi rispettato tutte le scadenze per utilizzare i fondi del Pnrr e di uno dei progetti più importanti sui quali l'amministrazione intende investirli, il rilancio dell'area del Parco del Valentino e di Torino Esposizioni", dove entro fine mese potranno partire i primi lavori di bonifica delle aree. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo durante il suo intervento, sul tema della cultura come motore di rigenerazione urbana, a 'Missione Italia', la due giorni organizzata da Anci per parlare del Pnrr nei Comuni e nelle città e fare il punto sullo stato degli investimenti e le riforme che li accompagnano A proposito del progetto sul Valenti e Torino Esposizioni, che ha come cuore la realizzazione della nuova Biblioteca Civica e il recupero della funzione di connessione del Po, il primo cittadino ha spiegato che gli interventi più ingenti si vedranno il prossimo anno ma il cantiere, con le prime opere preparatorie di bonifica su Torino Esposizioni, partirà già entro la fine di questo mese. Sono inoltre in dirittura d'arrivo i progetti esecutivi che permetteranno di avviare la riqualificazione entro marzo 2024. "Il Pnrr è la più grande opportunità che questo Paese ha ricevuto negli ultimi 20 anni", ha ribadito Lo Russo, citando, ad esempio, "il tema della riqualificazione energetica degli edifici che avrà importanti benefici dal punto di vista ambientale, dell'occupazione e sul risparmio delle bollette energetiche, anche per gli stessi Comuni".