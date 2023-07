Piemonte, prosegue maratona per modificare legge elettorale

In Consiglio regionale prosegue la maratona d'Aula per la modifica della legge elettorale regionale del Piemonte voluta dal centrodestra che guida la Regione. Dietro le quinte le posizioni di maggioranza e minoranze si stanno avvicinando, ma l'intesa non c'è ancora. Prosegue così l'ostruzionismo delle opposizioni, che in questa materia non può essere bloccato dal contingentamento dei tempi. Ieri le minoranze hanno presentato 530 richieste di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno: finora ne sono state illustrate e respinte poco più di 60. La riforma prevede l'introduzione di un nuovo consigliere per ogni eletto che diventi assessore, il che porterebbe a otto poltrone in più per la maggioranza con il relativo aumento dei costi della politica, stimato sui 10 milioni per legislatura. Le minoranze chiedono di abolire la soglia del 4% attualmente prevista dalla proposta del centrodestra, che taglierebbe fuori i piccoli partiti, e di garantire alle opposizioni almeno 20 consiglieri sui 50 totali.