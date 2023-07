Frode alimentare, sequestrate 140 tonnellate di prodotti a Torino

Funghi, olive, pomodori, verdure di varie tipologie spacciate per italiane ma che in realtà venivano prodotte ed importate dall'Ungheria e Paesi Bassi. Una gigantesca frode alimentare quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino. Se immessa in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro.