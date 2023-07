Piemonte, la grandinata ha risparmiato i vigneti da Barolo

La violenta grandinata che ieri pomeriggio si è abbattuta sulle Langhe e sul Roero, oltre che su una fetta della provincia di Torino, ha risparmiato i vigneti da Barolo e la zona del Dogliani, mentre ha arrecato danni ad alcuni filari da Barbaresco. Lo segnala il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani che, precisa: "l'evento grandigeno è selettivo e colpisce in modo eterogeneo e diverso i vari vigneti. Di conseguenza per rispetto di chi ha subito danni, per rispetto di chi dovrà lavorare di più per gestire il vigneto e garantirsi una vendemmia e per rispetto di chi non ha subito conseguenze, come Consorzio non rilasceremo stime di danni". Considerando la fase fenologica della vite attuale, - conclude la nota del Consorzio di tutela - i risultati di quanto successo saranno manifesti e chiari, come sempre, solo al momento della vendemmia".