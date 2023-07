Uliano (Fim), per l'automotive servono scelte concrete e precise

"C'è un fondo a disposizione per il settore Automotive, con finanziamenti stanziati destinati al settore industriale per consentire una transizione verso l'elettrico sostenibile sul piano sociale. Così i posto di lavoro si cancellano e non si costruiscono". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim, che ha partecipato alla manifestazione dei metalmeccanici a Torino. "Servono investimenti, ammortizzatori sociali che accompagnino le trasformazioni industriali, formazione per adeguare le competenze professionali dei lavoratori, scelte concrete e precise. Abbiamo presentato delle proposte come Fim, Fiom e Uilm anche con Federmeccanica per il settore, ora bisogna tradurle in iniziative concrete. All'Europa bisogna chiedere ulteriori sforzi a sostegno dell'industria e non deroghe ai vincoli sull'ambiente" ha aggiunto Uliano.