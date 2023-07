Pd, legionella e gas radon al grattacielo? Regione chiarisca

Il Pd e i Radicali chiedono una comunicazione ufficiale dell'assessore al Patrimonio del Piemonte, Andrea Tronzano, sulla ipotizzata presenza di legionella e gas radon nel grattacielo della Regione. "Nell'incontro di fine giugno degli assessori Tronzano e Caucino con i sindacati - dicono il Dem Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, e il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni - Tronzano ha comunicato che non c'è rischio di legionella e che l'amministrazione avrebbe inviato una apposita comunicazione per tranquillizzare i dipendenti". "Sollecitiamo quindi tale comunicazione, anche perché nel frattempo - rimarcano - è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione una determinazione dirigenziale del 20 giugno che cita non solo 'i confronti in atto con i referenti dell'Asl per i risultati delle indagini sulla legionella presso l'impianto idrico del Grattacielo Piemonte' ma anche 'le indagini relativamente alla presenza di legionella e gas radon presso il Grattacielo Piemonte'".