Tav, prima delle sette frese per scavo tunnel di base

Svelata la prima delle prossime sette frese Tbm che completeranno lo scavo delle due canne da 57,5 km del tunnel di base del Moncenisio, l'opera principale della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione. La fresa, lunga 180 metri e con un diametro di 10,4 metri, è stata formalmente consegnata al raggruppamento d'imprese italo-francese denominato CO 6-7 composto da VINCI Construction Grands Projets (mandataria), Webuild, Dodin Campenon Bernard e Campenon Bernard Centre Est. Questa fresa dovrà realizzare i 9 km della canna nord del tunnel di base, tra Saint-Martin-la-Porte e La Praz, in parallelo alla parte completata nel 2019 dalla fresa Federica. Sempre per il cantiere CO 6-7, sono in corso di costruzione altre due frese, che dovranno scavare le gallerie nel tratto compreso tra La Praz e Modane. "L'imminente arrivo di questa nuova Tbm - ha dichiarato Daniel Bursaux, presidente Telt - consentirà al progetto Torino-Lione di compiere un'importante passo avanti. Prima di una serie di sette, è il risultato di un'eccellente cooperazione industriale europea tra tutte le aziende partner, un risultato possibile grazie al sostegno della Commissione europea". "La consegna della prima Tbm nei cantieri operativi 6 e 7 in soli 10 mesi - ha aggiunto Gilles Dumoulin, direttore del progetto CO 6-7 -, dimostra l'incredibile passione e motivazione dei team del nostro raggruppamento, della nostra direzione lavori e di Herrenknecht nel realizzare grandi cose rispettando i tempi e la sicurezza. Ci auguriamo di vivere una grande avventura".