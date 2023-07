SACRO & PROFANO

Chiesa, sociale senza dottrina

Dal magistero al "condividere percorsi", dal Codice di Camaldoli al no global Casarini. Una parabola che avrà il suo epilogo tra un anno alla 50ª settimana di Trieste. La creatività liturgica del bergogliano Arnolfo a Vercelli e il debutto dello "sbaciucchiatore" Fernández

Ci fu un tempo nel quale la Chiesa si dava gran pena per annunciare la fede rivelata (la fides quae creditur, avrebbe detto quell’«indietrista» di Agostino) avendo cura di nulla aggiungere e nulla sottrarre al Depositum. Una fede sine glossa per una Ecclesia sine glossa, potremmo tradurre in slogan. Ma quando lo sport preferito della Chiesa in uscita è diventato quello dell’«avete inteso che fu detto, ma io vi dico», seguito dal desiderio dell’applauso e dalla corsa con la Pachamama, ci sono presuli che, avendo cessato di essere atleti nel senso paolino del termine, lo sono diventati alla maniera di Oltretevere. Uno di questi araldi della glossa è l’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo, primate (nell’accezione ecclesiale) del Piemonte.

Durante una cresima – una fra le tante dello stesso stile – ecco l’ennesimo imbarazzante teatrino: «Rinunciate ad una vita di chi ha sempre ragione e gli altri sempre torto?». E i cresimandi: «Rinuuuuuncio!», seguito da risate e commenti. «Credete nel Figlio di questo Dio, che non se n’è andato in paradiso, (eh, Dio sta là fra le nuvole e io sono qua…) e s’è fatto uno di noi, che ha voluto crescere e andare a scuola e non ha mangiato il pane a tradimento?». «Creeeedo!» con il presule che alza le mani alla Fonzie. Manca – ed è strano – l’Alleluia delle “lampadine” con tutta la «gestualità rituale» e i dimenamenti che ne conseguono tanto cari ai liturgisti… “La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà!”. E pensare che Sua Eccellenza Arnolfo è il successore di Eusebio che si fece una “passeggiata” in catene fino a Scitopoli per tener fede a qualche articolo del Credo.

I risultati di tutti questi annunci creativi della fede non si sono fatti attendere in questi anni di slanci omiletici, show liturgici, ecologismo compulsivo e «desideri desiderati»: il bergogliano Arnolfo – note erano le sue critiche a Benedetto XVI accusato di aver fatto precipitare il papato in basso come non mai – ha raccolto in diocesi ben venti (venti!) iscritti alla Gmg di Lisbona contro qualche centinaio a Novara e altrettanti a Biella e ad Alessandria, solo per stare nella metropolia. Merito anche del suo pupillo, don Luciano Condina, apostolo delle famiglie e dei giovani, introdotto in diocesi in palma di mano al suo arrivo da Orbassano e ordinato prete a tempo di record.

***

Anche a Susa – come annunciato pomposamente – «cambia la presenza della Chiesa in Valle» riproducendo e replicando, in formato ridotto, lo stesso scenario di Torino. In verità, l’assemblea diocesana del 30 giugno, presieduta dal vescovo Roberto Repole, non ha avuto necessità di mettere in atto la sceneggiata dei «germogli» ma si è limitata, nella sostanza, a prendere atto di una serie di nomine e di trasferimenti di preti annunciata però con i soliti toni trionfalisti e con i consueti schemi correnti da anni: «Non più parrocchie che fanno ciascuna il loro percorso ma reti di comunità, sul modello delle unità pastorali», «laici che saranno chiamati a una nuova corresponsabilità nella vita delle comunità» etc. La conseguenza sarà che «ci saranno meno messe alla domenica ma quelle che saranno celebrate saranno davvero l’incontro delle Comunità nel giorno del Signore per celebrare l’Eucarestia. Ci dovremo spostare per andare a Messa? Credo proprio di sì ma lo facciamo già per tante altre cose. E per questa ne varrà davvero la pena».

Circa le nomine di Susa, l’emergente è don Luigi Chiampo, responsabile dei migranti in Valle che oltre a Bussoleno, Chianocco e Bruzolo diventa parroco anche di S. Giorio e Mattie dove sarà affiancato da due preti del Togo. L’inserimento in diocesi di preti africani fu voluto da monsignor Alfonso Badini Confalonieri e di solito – come avvenuto a Casale Monferrato e ad Aosta – segna l’inizio di un processo che, se ha come risultato iniziale quello di tappare qualche buco, è sempre il segnale del declino irreversibile di diocesi che da anni non vedono più un’ordinazione. Non è sfuggita inoltre la nomina del collaboratore parrocchiale di Claviere, Sestriere e S. Sicario del “boariniano” di complemento don Giorgio Jalla, classe 1963, ordinato nel 1991, attualmente parroco di Gesù Buon Pastore in via Monte Vodice. Missus Dominicus o “visitor”? A Susa comunque, diversamente da Fossano nei confronti di Cuneo, sono rassegnati all’unione con Torino pur continuando a lamentare la scarsa presenza del vescovo il quale ha ripetuto che riceve solo attraverso il filtro dei vicari e che in ogni caso per ogni richiesta di udienza dovrà essere specificato per iscritto il motivo.

***

Anche ad Ivrea ampio giro di nomine e trasferimenti dove il dato significativo è il declino dei preti “bettazziani” i quali – anziani, esausti e senza eredi – lasciano volontariamente le parrocchie per assumere incarichi di minor impegno. Il decreto del vescovo, monsignor Edoardo Cerrato, tiene a precisare che ogni spostamento è avvenuto su richiesta degli interessati. Come quello di don Silvio Faga, già vicario generale e più volte preconizzato vescovo, che per lasciare la parrocchia di Strambino e si è messo alla ricerca del successore ricevendo parecchi rifiuti. Insomma, il vero autore della fine del clero progressista eporediese è da addebitarsi non all’arcigna restaurazione ma – come ovunque – all’implacabile anagrafe. Resistono i laici ma anch’essi sempre più spenti.

***

Negli anni del rettorato di don Sergio Boarino si consumò una commistione tra foro interno e foro esterno che venne stigmatizzata da una Visita apostolica ed alla quale pose fine solo il cardinale Giovanni Saldarini. Il canone 985 del C.J.C. recita infatti: «Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa a meno che gli alunni, in casi particolari, non lo richiedano espressamente». La sapienza della Chiesa ha sempre disposto la chiara distinzione tra foro interno (leggi: giudizio interno di coscienza, sia sacramentale sia non sacramentale) e foro esterno, cioè la valutazione che di un candidato si può e si deve dare, in base all’osservazione esterna – appunto – dei suoi comportamenti, delle sue qualità e del suo cammino. Tutto ciò a garanzia della libertà interiore dei candidati e per limitare il potere dei superiori, i quali hanno già, per la natura del loro incarico, una grandissima influenza.

Al tempo di don Boarino, purtroppo, nel Seminario di Torino non c’era neppure la figura del direttore spirituale, apparentemente sostituito da qualche “confessore esterno”, tra cui il mitico “padrino”, don Giovanni Lanfranco (1926-2012), santo eremita, spesso ridicolizzato per la sua originalità, il quale tuttavia non influenzò minimamente la vita del seminario. Anche perché il direttore spirituale non è solo colui che ascolta le confessioni dei seminaristi, ma è il responsabile dell’intera vita spirituale del seminario: stabilisce il tema annuale in accordo con il rettore, predica i ritiri, coordina il cammino dei vari anni, prepara spiritualmente alla ricezione dei ministeri e degli Ordini. Tutto questo era totalmente assente nel seminario di don Boarino e gli ignari seminaristi si confessavano ordinariamente da lui (o dal vicerettore, a quel tempo don Valter Danna) che sopperiva in tal modo alla propria fragilità culturale, psicologica e di discernimento. Risulta allora più chiaro come il combinato disposto dei quattro elementi finora descritti in questa ricostruzione abbiano determinato una situazione e generato un gruppo davvero particolari le cui caratteristiche si possono così sintetizzare: 1) una teologia debole o umile come direbbe Repole; 2) una filosofia esistenzialista o gadameriana come direbbe Oreste Aime; 3) la psicologia del padre Luigi Rulla, declinata dalla Virgo plus quam potens Anna Maria Bissi. Su tutto, «la perniciosa commistione tra foro interno e foro esterno», così come recitava la relazione del Visitatore apostolico.

Il risultato furono i cosiddetti “boariniani”, tutti passati dalla destrutturazione psicologica della Bissi, tutti moderni (sti), tutti apparentemente «integrati», molto uniti al rettore, visto ancora oggi come un riferimento paterno ed affettivamente significativo – il che non è affatto un male – ma con un grave limite: quello di essere stato incapace di integrare davvero l’esperienza dei “suoi” presbiteri in un presbiterio allora molto più ampio e ricco. Non stupisce allora il caloroso ringraziamento tributato a don Boarino dal neo arcivescovo Repole durante la sua ordinazione episcopale – accompagnato dalle acclamazioni delle suorine della Bissi – così come ancor meno stupisce, nella stessa occasione, il nessun cenno al cardinale Giovanni Saldarini che pure lo ordinò prete nel 1992. Ma su questo ci arriveremo presto. Torino ha così prodotto un presbiterio nel presbiterio che da un anno ha assunto tutto il potere con un progetto ben preciso. (continua)

***

Lo stesso Repole è stato scelto dai vescovi italiani fra i partecipanti alla XVI assemblea sinodale sulla sinodalità che si terrà in ottobre. Avrà così modo di confrontarsi con “El Tucho” (così si firma) besame mucho e cioè il nuovo prefetto del dicastero della dottrina della fede, monsignor Víctor Manuel Fernández, arcivescovo di Rio de la Plata, noto anche come “El Besuquiero”, lo sbaciucchitore. Tali appellativi gli derivano dal suo famoso manuale Saname con tu boca. El arte de besar, dove non si può dimenticare la tassonomia dei baci: «Secondo alcuni in cui viene fatto, il bacio si chiama piquito, chupon, taladro…» o la dispensazione di preziosi consigli: «Quando tra voi due le cose non funzionano, invece di pretendere di sistemarle a letto dovete seguire le strade che portano al bacio», oppure: «Potrebbe essere una questione di posizione del corpo, e tra voi due potreste scoprire qual è la posizione più comoda per entrambi» per raggiungere poi le vette della sua vena poetica: «Quindi non chiedere / cosa c’è di sbagliato nella mia bocca / Uccidimi subito / con il prossimo bacio / dissanguami / ridammi la mia pace / senza pietà».

In una omelia di qualche tempo fa El Tucho e cioè colui che sta per succedere a personaggi del calibro di Rafael Merry del Val, Alfredo Ottaviani, Franjo Šeper, Joseph Ratzinger e Ludwig Müller affermò: «Senza rendersene conto, la Chiesa ha sviluppato una dottrina piena di classificazioni che stabiliva: a) solo i battezzati che sono in grazia di Dio possono ricevere la comunione e quelli che sono in peccato mortale no; b) solo chi è pentito dei propri peccati e mostra il proposito di emendarsi può ricevere l’assoluzione sacramentale. Questo è qualcosa di terribile». Per fortuna è successo in tempi passati. Ora c’è papa Francesco e a vedere i nominativi che compongono il sinodo si comprende benissimo che si tratterà del convenire di una certa lobby che avrà il compito di destrutturare il deposito della fede e dove non si è voluto nemmeno prendere in considerazione soggetti – pure esistenti – che in una discussione libera potessero manifestare qualche seppur minima critica al mainstream o che mettessero in discussione l’impianto di una assemblea che si profila a senso unico.

***

Presso il Polo del 900, organizzato dalla Fondazione Donat-Cattin, si è tenuto venerdì scorso un interessante convegno sul “Codice di Camaldoli”, il documento redatto nel luglio 1943 da un gruppo di intellettuali cattolici (tra cui Moro, Vanoni, La Pira, Andreotti, Saraceno, Taviani, Gonella) che, sulla scorta della Dottrina sociale della Chiesa, elaborarono i principi unitari sui quali avrebbe dovuto ispirarsi l’azione della Democrazia Cristiana nell’Italia finalmente libera e che ebbe come oggetto il rapporto cittadino-stato, la famiglia, il lavoro, l’attività economica.

Nel Documento preparatorio della Settimana sociale dei cattolici italiani – erede di quell’impegno – che si svolgerà a Trieste il prossimo anno, la formula “Dottrina sociale della Chiesa”, quel corpus dottrinale che annuncia Cristo nelle realtà temporali, come scriveva san Giovanni Paolo II, non compare mai per il semplice fatto che essa è stata giudicata come cosa del passato, non più in grado di attivare spazi di azione. In compenso, ecco un florilegio del nuovo linguaggio che farà sì che la Settimana sociale si ridurrà ad un voluminoso e inutile documento da collocare sullo scaffale del tempo perso: «rigenerare gli spazi di vita», «avviare percorsi di partecipazione», «trasformare il presente e liberare più bellezze nel futuro», «abitare il cambiamento», «discernimento sapienziale», «sperimentare metodologie innovative e coinvolgenti», «immaginare e condividere percorsi», «attivare tutti i nostri sensi», etc. Forse è quanto si ascolterà al sinodo sulla sinodalità dove parteciperà come esperto, «invitato speciale» dal Santo Padre in persona, Luca Casarini, lo storico leader antagonista dei no-global e delle proteste al G8 di Genova, attualmente indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Da Moro a Casarini il salto è notevole, di mezzo c’è la sparizione della Dottrina sociale della Chiesa.