Osapp, chi ha problemi psichiatrici non stia in carcere

"E' ora che la Regione Piemonte individui con urgenza strutture idonee diverse dalle Rems dove allocare e curare i soggetti con problemi psichiatrici". E' quanto dichiara il sindacato di polizia penitenziaria Osapp dopo il caso del detenuto che ha appiccato un incendio nel carcere delle Vallette. Le Rems sono le strutture che ospitano persone non imputabili perché incapaci di intendere e di volere al momento dell'esecuzione del reato e definite socialmente pericolose. Lo scorso 23 giugno, nel carcere di Velletri, il detenuto - un italiano di 26 anni - aveva ucciso a calci e pugni il compagno di cella. "Come abbiamo più volte denunciato - dicono dall'Osapp - sono soggetti che in carcere non devono stare. La Regione Piemonte dovrà inviare degli specialisti. Bisogna evitare il tour penitenziario cittadino dei detenuti presso le strutture esterne . Speriamo di essere ascoltati perché di incontri ne abbiamo fatti, di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, ma fino ad oggi nessun provvedimento è stato preso".