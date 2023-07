Zangrillo, tramandare ai giovani i valori della Resistenza

Tramandare alle nuove generazioni "l'eredità e i valori" della Resistenza e la "memoria del coraggio e dell'eroismo" di chi "morendo ha lottato fino all'ultimo" per costruire "un futuro di giustizia, uguaglianza e democrazia". Questo l'appello lanciato da Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, intervenuto oggi a Montoso (Cuneo) dove, nel complesso monumentale, si è svolta una cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione. "La nostra presenza qui - ha detto - è importante non solo per commemorare quanti hanno perso la vita, ma soprattutto per coltivare la memoria. Una memoria che dobbiamo sempre avere cura di tramandare alle nuove generazioni per consegnare loro quell'eredità di valori e di ideali che proprio i giovani, protagonisti principali di quel lontano passato, hanno contribuito a costruire in nome di un futuro di giustizia, di uguaglianza e di democrazia". "L'impegno e il sacrificio che segnò fino alla morte la vita e gli ideali di quanto contribuirono a liberare il Paese deve tradursi, oggi, nella responsabilità di tutti noi cittadini di fronte agli innumerevoli cambiamenti che stiamo attraversando. Ognuno di noi è chiamato ad esporsi in prima linea, senza paura, con coraggio, per non tradire l'appello di chi, morendo, ha lottato fino all'ultimo per un Paese forte e unito". Zangrillo ha rivolto un saluto e un "ringraziamento" a Maria Airaudo, staffetta partigiana, di Bagnolo Piemonte (Cuneo).