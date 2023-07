Ucraina: Fassino, sostegno è un dovere ma no bombe grappolo

"Sostenere con aiuti militari l'Ucraina in lotta per la propria libertà è un dovere, ma non si può condividere la fornitura di bombe a grappolo, ordigni letali banditi da una Convenzione internazionale sottoscritta da 120 nazioni, tra cui l'Italia". Lo ha scritto su Twitter Piero Fassino, Vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati.