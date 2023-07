Trasporti, sciopero aziendale Gtt mercoledì 19 luglio

Sciopero di 24 ore nei trasporti pubblici gestiti da Gtt mercoledì 19 luglio "contro diverse tematiche aziendali". Lo hanno proclamato le organizzazioni territoriali Faisa-Cisl, Fas-Confsal, Usb e la rsu Metro. Lo hanno proclamato le organizzazioni territoriali Faisa-Cisal, Fas-Confsal, Usb e la rsu Metro.o e suburbano, assistenti alla clientela, addetti ai centri per il cliente; fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per il servizio extraurbano e bus sostitivi sulla SfmA (linea aeroporto-Ceres); dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per la Sfm1 (Rivarolo-Chieri).