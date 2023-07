Si cerca personale nei servizi sanitari, crescono difficoltà

Anche a luglio si conferma la difficoltà delle imprese a trovare personale: lo segnala il 52% contro il 50,5% del mese precedente e il 44,1% di luglio 2022. L'81,2% riguarda professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, basato sulle interviste effettuate su un campione di imprese nel periodo 15 maggio-31 maggio 2023. Ancora una volta il dato piemontese è più elevato rispetto a quello medio nazionale (47,9%). Il mismatch è legato in primo luogo alla mancanza di candidati (35,6%, a fronte del 28% di un anno fa), seguita da un'inadeguata preparazione degli aspiranti neo-assunti (11,9%, quota stabile rispetto a luglio 2022). Sono circa 33.920 le assunzioni previste dalle imprese piemontesi per luglio, valore che sale a 93.650 nell'intero trimestre luglio-settembre. Il trend è positivo sia a livello mensile (+9,5%), sia su base trimestrale (+15,1%). Le e.ntrate ipotizzate in Piemonte a luglio rappresentano il 22,6% delle assunzioni previste nel Nord-Ovest e il 5,8% del totale di quelle nazionali. Il 77,7% delle assunzioni riguarderà personale dipendente, il 16,8% lavoratori somministrati. La domanda di lavoro a luglio è trainata dai contratti a tempo determinato con il 64%, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 22%. L'apprendistato è prescelto dal 9%. Sono sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 62.690 entrate, il 66,9% del totale, in particolare alloggio e ristorazione e servizi turistici con 16.550 ingressi (17,7% del totale), seguito dai servizi alle persone, con 12.560 entrate e una quota del 13,4% del totale e dal commercio. Nel comparto industriale si distingue il settore edile (8.790 assunzioni nel trimestre, il 9,4% del totale).