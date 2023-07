Piemonte: Unioncamere, 33.920 assunzioni previste a luglio 2023

Sono 33.920 i contratti programmati dalle imprese Piemontesi per luglio 2023. Una crescita del 9,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il trend appare espansivo anche su base trimestrale con 6.700 assunzioni rispetto allo stesso trimestre del 2022. Il 77,7% delle entrate programmate dalle aziende Piemontesi riguardera' personale dipendente, la domanda di lavoro a luglio 2023 sara' trainata dai contratti a tempo determinato con il 64 per cento delle entrate programmate. La fetta piu' consistente della domanda di lavoro con 62.690 entrate, il 66,9 per cento del totale riguardera' i sevizi. Nel frattempo continua il mismatch tra l'offerta e la domanda di lavoro. In oltre 1 caso su 2 (52 per cento) le imprese prevedono, infatti, di incontrare ostacoli nel reperire i profili desiderati. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno e superiore alla media Italiana. Nel dettaglio delle singole professioni, si segnalano criticita' per le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali che risultano di difficile reperimento nell'81,2 per cento dei casi, seguiti dai conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (79,5 per cento) e operai specializzati nell'installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche (77,1 per cento).